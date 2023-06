OSN: 80 % utečencov z Ukrajiny v Európe je ochotných vrátiť sa domov

Ženeva 22. júna (TASR) - Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyjadrilo 80 percent utečencov z Ukrajiny v Európe ochotu vrátiť sa domov, informoval vo štvrtok Medzinárodný záchranný výbor (IRC). Správu priniesol aj portál britského denníka The Guardian.



IRC teraz varuje, že bezpečné a dobrovoľné návraty na Ukrajinu sú možné, iba ak budú vysídlení ľudia aktívne zapojení do obnovy a rekonštrukcie svojej krajiny.



"Diskusie o obnove Ukrajiny sa do veľkej miery zameriavajú na opravu kritickej infraštruktúry. IRC vyzýva medzinárodných darcov a vládu Ukrajiny, aby túto pozornosť posunuli a zaistili, že v centre stratégie budú ľudia zasiahnutí vojnou. Toto by malo ísť ruka v ruke s investíciami do rozsiahleho odmínovania Ukrajiny, do obnovy sociálnej infraštruktúry a tvorby pracovných miest," uviedla predstaviteľka IRC pre politiku Ganna Dudinska.



Humanitárna mimovládna organizácia IRC vznikla v roku 1933 na žiadosť Alberta Einsteina. Poskytuje núdzovú aj dlhodobú pomoc utečencom a ľuďom vyhnaným z domovov vojnou, prenasledovaním či prírodnou katastrofou.