OSN a Británia v decembri zorganizujú klimatický summit

New York/Londýn 24. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres a britský premiér Boris Johnson spoločne zorganizujú globálny klimatický summit, ktorý sa uskutoční 12. decembra. V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie OSN.



Stanovený dátum je zároveň piatym výročím prijatia parížskej klimatickej dohody, ktorou sa väčšina krajín seta zaviazala aktívne znižovať emisie a bojovať proti globálnemu otepľovaniu.



Decembrový summit je podľa organizátorov príležitosťou pre svetových lídrov, ako aj pre súkromné firmy a občianske združenia, aby predstavili ambicióznejšie a efektívnejšie plány na ochranu klímy.



Bezprostredne nebolo jasné, kde by sa malo podujatie konať, ani to, či bude mať klasickú alebo len virtuálnu podobu.



"Riešenie klimatickej krízy je iba na nás, a nemáme času nazvyš. Odpoveďou na našu existenčnú krízu sú rýchle, rozhodné a dôraznejšie kroky, ako aj solidarita medzi národmi," vyjadril sa Guterres.



Decembrové podujatie má pripraviť pôdu pre klimatický summit OSN (COP26), ktorý sa bude konať v novembri 2021 v škótskom Glasgowe.



Podľa parížskej klimatickej dohody by nárast globálnej teploty do konca tohto storočia nemal prekročiť 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie. Ciele v tomto smere sa však stále nedarí napĺňať. V dôsledku oteplenia nad hodnotu 1,5 stupňa Celzia by sa dramaticky zvýšilo riziko vzniku katastrof po celom svete.