OSN a Červený kríž vyjadrili znepokojenie nad raziou v nemocnici Šifá

Ženeva 15. novembra (TASR) — Organizácia Spojených národov (OSN), Svetová zdravotnícka organizácia(WHO) a Červený kríž vyjadrili v stredu znepokojenie po tom, čo izraelskí vojaci vstúpili do najväčšej nemocnice Šifá v meste Gaza. Zároveň požadujú ochranu pre tisíce pacientov a civilistov, ktoré sa v tomto zdravotníckom zariadení nachádzajú. Informovala o tom agentúra AFP.



Izraelské sily vykonali raziu v nemocnici Šifá v stredu v ranných hodinách. Zásah bol podľa vyjadrení armády zameraný na veliteľské centrum militantného palestínskeho hnutia Hamas umiestnené v tuneloch pod nemocnicou, kde sa pred intenzívnymi bojmi skrývajú tisíce pacientov i civilistov.



"Som zhrozený správami o zásahu armády v nemocnici Šifá," napísal na platforme X námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths.



"Ochrana novorodencov, pacientov, zdravotníckeho personálu a všetkých civilistov musí mať prednosť pred všetkými ostatnými záležitosťami... Nemocnice nie sú bojisko," dodal.



Za „úplne neprijateľný“ označil vpád vojakov do nemocnice generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Opätovne sme stratili kontakt so zdravotníckym personálom v nemocnici," napísal Tedros. "Veľmi sa obávame o jeho bezpečnosť a bezpečnosti pacientov," dodal.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MV ČK) vo vyhlásení uviedol, že je "mimoriadne znepokojený dôsledkami vojenskej operácie pre chorých a zranených, zdravotnícky personál a civilistov". Výbor je v kontakte "so všetkými zainteresovanými stranami a pokračuje v dôkladnom monitorovaní situácie".



OSN odhaduje, že v priestoroch nemocnice Šifá sa nachádza najmenej 2300 ľudí — pacientov, personálu a vysídlených civilistov. Mnohí z nich sa odtiaľ nemôžu dostať z dôvodu prebiehajúcich bojov.



Podľa svedkov sa zákroky v nemocnici vykonávajú bez anestézie. Na chodbách sa nachádzajú celé rodiny, ktoré majú nedostatok vody a potravín a vzduchom sa šíri pach rozkladajúcich sa mŕtvych tiel, píše AFP.