OSN a Červený kríž zintenzívnia humanitárnu pomoc Náhornému Karabachu

New York 24. novembra (TASR) - Služba OSN na odstraňovanie mín (UNMAS) plánuje začiatkom decembra prieskumnú misiu v Náhornom Karabachu, aby posúdila rozsah pomoci, ktorú tento kaukazský región potrebuje.



Misia sa uskutoční na základe žiadostí zainteresovaných strán a v spolupráci s inými agentúrami OSN a zástupcami krajín, ktoré už v teréne pôsobia.



Štvornásobné posilnenie svojej misie v Karabachu - o 400 až 500 ľudí - oznámil aj Červený kríž. Uviedol to prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Peter Maurer.



Dodal, že Červený kríž má kancelárie v Jerevane v Baku a zástupcovia výboru sa vracajú aj do metropoly Náhorného Karabachu, Stepanakertu, a to s plánmi na otvorenie jednej alebo dvoch ďalších zastúpení MVČK v regióne.



Lídri Arménska, Azerbajdžanu a Ruska podpísali 9. novembra spoločné vyhlásenie o úplnom zastavení bojových akcií v Náhornom Karabachu. Dokument počíta s tým, že na dodržiavanie prímeria budú dohliadať ruské jednotky.



Tie v uplynulých dňoch poskytovali ochranu konvojom utečencov, ktorí sa postupne vracajú z Jerevanu, kam sa uchýlili pred bojmi, do svojich domovov v Náhornom Karabachu. Podľa dostupných štatistík sa z útočísk v Arménsku do Karabachu od 14. novembra vrátilo viac ako 11.000 obyvateľov.



Okrem toho ruský prezident Vladimir Putin podpísal 13. novembra výnos o vytvorení centra na poskytovanie humanitárnej pomoci pre Náhorný Karabach. Pripravenosť spolupracovať s Ruskom v humanitárnej oblasti vyjadrila v noci na utorok aj OSN, informovala agentúra TASS.