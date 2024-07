OSN a EÚ odsúdili útok na Golanských výšinách, vyzvali na zdržanlivosť

New York/Brusel 28. júla (TASR) – Predstavitelia Organizácie Spojených národov vyzvali na maximálnu zdržanlivosť na libanonsko-izraelskej hranici po raketovom útoku na Izraelom okupované Golanské výšiny, pri ktorom v sobotu zahynulo 12 detí a tínedžerov. Izrael útok pripísal libanonskému hnutiu Hizballáh, ktoré zodpovednosť poprelo. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Osobitná koordinátorka OSN pre Libanon Jeanine Hennisová-Plasschaertová a vedúci mierovej misie OSN v Libanone (UNIFIL) Aroldo Lázaro zdôraznili, že je potrebné zabrániť "širšiemu požiaru, ktorý by uvrhol celý región do neuveriteľnej katastrofy".



"Odsudzujeme smrť civilistov – mladých detí a tínedžerov – v (meste) Madždal Šams. Civilisti musia byť vždy chránení," uvádza sa v spoločnom stanovisku.



Misia UNIFIL tiež uviedla, že je v kontakte s Izraelom i Libanonom v snahe znížiť napätie.



Útok odsúdil aj šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, ktorý vyzval na nezávislé vyšetrovanie.



"Šokujúce zábery z futbalového ihriska v drúzskom meste Madždal Šams. Dôrazne odsudzujem toto krviprelievanie. Potrebujeme nezávislé medzinárodné vyšetrovanie tejto neprijateľnej udalosti. Naliehavo žiadame všetky strany, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť a zabránili ďalšej eskalácii," napísal Borrell na sociálnej sieti.