OSN a Gavi: Rastie počet ochorení, ktorým sa dá predísť očkovaním

New York 24. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Detský fond OSN (UNICEF) a Svetová aliancia pre očkovacie látky a očkovanie (Gavi) v stredu varovali, že v dôsledku dezinformácií a znižovania medzinárodnej pomoci sa celosvetovo zvyšuje počet prípadov ochorení, ako sú osýpky, meningitída a žltá zimnica, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Za uplynulých päť desaťročí zachránili vakcíny viac ako 150 miliónov životov,“ uviedol vo vyhlásení šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Zníženie financovania globálneho zdravotníctva ohrozilo ťažko vydobyté úspechy,“ dodal.



Narastajúci počet prípadov vypuknutia nákazy podľa Ghebreyesusa ohrozuje životy a vystavuje krajiny zvýšeným nákladom na liečbu chorôb.



Obzvlášť nebezpečný návrat zaznamenávajú osýpky, pričom počet prípadov od roku 2021 každoročné stúpa. V roku 2023 dosiahol odhadovaný počet 10,3 milióna, čo predstavuje 20-percentný nárast od roku 2022. Odborníci sa domnievajú, že tento vývoj bude pravdepodobne pokračovať aj v tomto roku.



Za uplynulých 12 mesiacov nahlásilo výskyt osýpok 138 krajín. V 61 z nich zaznamenali rozsiahle alebo rušivé epidémie, čo je najvyšší počet za akékoľvek 12-mesačné obdobie od roku 2019, uviedli organizácie vo vyhlásení, ktoré zverejnili v stredu, pri príležitosti Svetového týždňa očkovania, ktorý trvá od 24. do 30. apríla.



Okrem osýpok vzrástol v Afrike v roku 2024 aj počet prípadov nákazy meningitídy a žltej zimnice. K prudkému nárastu dochádza v čase narastajúcich dezinformácií, rastu populácie a humanitárnych kríz. Organizácie tvrdia, že znižovanie financovania ohrozuje milióny detí a dospelých.



„Svetová kríza znižovania financií značne limituje našu schopnosť zaočkovať proti osýpkam viac ako 15 miliónov zraniteľných detí v nestabilných a konfliktom zasiahnutých krajinách,“ uviedla šéfka UNICEF Carherine Russellová.



Počet detí, ktorým chýba rutinné očkovanie, naďalej stúpa. V roku 2023 neabsolvovalo rutinné očkovanie približne 14,5 milióna detí, v roku 2022 to bolo 13,9 milióna detí. Gavi preto tvrdí, že cieľom jej nadchádzajúceho summitu, ktorý sa uskutoční 25. júna, je získať najmenej deväť miliárd dolárov na financovanie „ambicióznej stratégie na ochranu 500 miliónov detí a záchranu najmenej osem miliónov životov v rokoch 2026-2030“.