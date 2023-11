OSN a humanitárne organizácie žiadajú zastavenie paľby v pásme Gazy

Gaza 6. novembra (TASR) - Predstavitelia agentúr OSN a medzinárodných humanitárnych organizácií vyzvali v noci na pondelok na okamžité zastavenie paľby v pásme Gazy s ohľadom na vysoký počet civilných obetí bojov a na kritickú zásobovaciu situáciu v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Dnes je to 30 dní. Čo je veľa, to je veľa. Musí to teraz skončiť," uviedli v spoločnom vyhlásení organizácie Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) i humanitárne organizácie Care a Save the Children.



Približne 1400 obetí na životoch na izraelskej strane a zavlečenie viac než 200 rukojemníkov do Gazy po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas je podľa signatárov výzvy "strašnou" bilanciou.



"Hrozné zabíjanie ešte väčšieho počtu civilistov v Gaze je však hanebný čin, ako aj nedostatok potravín, vody, liekov, elektriny a paliva pre 2,2 milióna Palestínčanov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení úradov a agentúr OSN a humanitárnych organizácií.



Celému obyvateľstvu je podľa nich "bránené v prístupe k najnutnejším veciam potrebným pre prežitie". Sú "bombardovaní vo svojich domovoch, núdzových útočiskách, nemocniciach a svätyniach," napísali organizácie.



Počas teroristického útoku Hamasu zo 7. októbra na Izrael bolo podľa údajov izraelskej armády zavlečených do Gazy vyše 240 rukojemníkov, pripomína AFP. Viac než 1400 ľudí prišlo na území Izraela o život. Židovský štát reagoval masívnymi vzdušnými i pozemnými útokmi na pásmo Gazy, pričom humanitárna situácia je v tejto pobrežnej palestínskej enkláve katastrofálna.



OSN uvádza, že na úteku pred bojmi je 1,5 milióna osôb. Z údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyplýva, že zahynulo už najmenej 9770 ľudí.



Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty.