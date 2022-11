OSN a USA vyzvali Čínu, aby rešpektovala právo na protesty

Ženeva/Washington 28. novembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v pondelok apeloval na Čínu, aby nezatýkala ľudí len za to, že sa zúčastňujú na pokojných protestoch voči prísnym proticovidovým opatreniam čínskej vlády. Právo Číňanov demonštrovať obhajovali aj Spojené štáty. TASR informuje na základe správ agentúry AFP.



"Vyzývame (zodpovedných čínskych) predstaviteľov, aby reagovali na protesty v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. Nikto by nemal byť svojvoľne zadržiavaný za pokojné vyjadrenie svojho názoru," povedal novinárom hovorca OHCHR Jeremy Laurence.



Dodal, že širšia diskusia v rámci celej čínskej spoločnosti - najmä s mladými ľuďmi - by mohla pomôcť pri formovaní verejných politík, ktoré by tak mohli byť lepšie pochopené a tým i efektívnejšie.



"Už dlho hovoríme, že každý má právo pokojne protestovať - tu v Spojených štátoch, ako aj na celom svete. To zahŕňa aj Čínsku ľudovú republiku," uviedlo vo vyhlásení pre AFP ministerstvo zahraničných vecí USA.



Washington dodal, že proticovidové opatrenia v Číne zahŕňajúce tvrdé lockdowny považuje za neprimerané. Spojené štáty sa domnievajú, že pre Peking bude veľmi náročné zabrániť šíreniu covidu prostredníctvom jeho stratégie nulovej tolerancie covidu. USA sa v boji s ochorením COVID-19 skôr "zameriavajú na to, čo funguje" vrátane posilnenia očkovania a zjednodušenia prístupu k testovaniu a liečbe.



Číňania od minulého týždňa protestujú v uliciach a na univerzitných campusoch mnohých veľkých miest vrátane Pekingu a Šanghaja. Ide o najväčšiu vlnu protestov od prodemokratických zhromaždení v roku 1989.



Demonštrácie vypukli v reakcii na smrtiaci požiar v čínskom regióne Sin-ťiang, ku ktorého tragickým následkom zrejme prispel aj lockdown. Hovorca OHCHR v tejto súvislosti zdôraznil, že je nutná transparentnosť, čo sa týka reakcie na obavy verejnosti a poučenie sa z tragédie.



Laurence doplnil, že OHCHR od začiatku pandémie nalieha na to, že zavedené reštrikcie proti covidu musia byť v súlade s vedeckými a lekárskymi odporúčaniami a nesmú byť diskriminačné. Takisto musia byť podľa jeho slov obmedzené na určitý čas a majú zahŕňať mechanizmy, prostredníctvom ktorých môžu ľudia vyjadriť svoje obavy.