OSN a WFP plánujú nakŕmiť 10 000 utečencov a žiadateľov o azyl v Líbyi

Tripolis 16. júna (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Svetový potravinový program (WFP) oznámili v utorok spoločnú iniciatívu, ktorej cieľom je nakŕmiť 10.000 utečencov a žiadateľov o azyl, ktorí počas koronavírusovej pandémie uviazli v Líbyi. Informovala o tom agentúra AFP.



V spoločnom vyhlásení obe agentúry OSN uviedli, že sa spojili, pretože vidia závažný sociálno-ekonomický vplyv koronavírusovej krízy a následky prebiehajúceho konfliktu na krajinu.



Prvá distribúcia potravín sa začala v pondelok v hlavnom meste Tripolis.



Desaťtisíce utečencov a žiadateľov o azyl, ktorí dúfajú, že sa dostanú cez Stredozemné more do Európy, uviazli v Líbyi v neľudských podmienkach.



Podľa vyhlásenia sú títo ľudia najzraniteľnejšími vrstvami obyvateľstva, a preto potrebujú najväčšiu pomoc, keďže väčšina z nich "nebola schopná nájsť si žiadnu prácu, pretože sa zaviedol zákaz vychádzania a ceny potravín sa dramaticky zvýšili".



Líbyu sužuje chaos, odkedy tam v roku 2011 zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího a krajina sa stala bojiskom početných súperiacich ozbrojených skupín.



Túto situácii využili pašeráci, ktorí z Líbye spravili stredisko pre nelegálnu migráciu do Európy.