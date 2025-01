OSN a WHO kritizujú Trumpove rozhodnutia o migrácii a vystúpení

Ženeva 24. január (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v piatok kritizovala rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa obmedziť migráciu do USA s odvolaním sa na porušovanie ľudských práv. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako súčasť OSN v piatok odsúdila Trumpov dekrét o odstúpení USA z tejto organizácie. TASR o tom píše na základe správ agentúry AFP.



"Svetová zdravotnícka organizácia ochraňuje USA pomocou sofistikovaného zdravotného systému, ktorý pracuje na odhaľovaní, charakterizovaní a vyhodnocovaní hrozieb v reálnom čase," povedal novinárom v Ženeve hovorca WHO Christian Lindmeier.



USA potom ako nečlenský štát už nebudú môcť takéto ochranné prostriedky využívať. Trump podpísal dekrét na vystúpenie z organizácie v pondelok hneď po návrate do Bieleho domu.



Rozhodnutie prezidenta pozastaviť prijímanie všetkých utečencov ako aj azylový program v USA vyvrcholilo vo štvrtok večer zadržaním 538 nelegálnych prisťahovalcov a deportáciou stoviek z nich.



"Všetky štáty majú právo vykonávať svoju jurisdikciu pozdĺž svojich medzinárodných hraníc, (ale) musia tak robiť v súlade so svojimi záväzkami v oblasti ľudských práv," povedala novinárom hovorkyňa Úradu OSN pre ľudské práva Ravina Shamdasaniová. Podľa nej "právo požiadať o azyl je všeobecne uznávaným ľudským právom".



Trump v stredu podpísal dekrét, ktorým nariadil vyslať na hranicu USA s Mexikom ďalších 1500 vojakov, aby bránili v príchode nových migrantov.