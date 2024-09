OSN: Abbás vyzval svet, aby prestal posielať Izraelu zbrane

New York 26. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyzval vo štvrtok Valné zhromaždenie OSN v New Yorku na zastavenie vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Izrael podľa jeho slov takmer úplne zničil Pásmo Gazy, ktoré už v súčasnosti nie je ani vhodné na život. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Toto šialenstvo nemôže pokračovať. Celý svet je zodpovedný za to, čo sa deje našim ľuďom," povedal Abbás 193-člennému Valnému zhromaždeniu. Vyzval na komplexné a trvalé prímerie v Pásme Gazy, ukončenie útokov izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme. Zároveň žiadal o dodávky humanitárnej pomoci do celej Gazy a úplné stiahnutie izraelských vojsk z enklávy.



"Odmietame vytváranie nárazníkových zón alebo odoberanie akýchkoľvek častí z (územia) Gazy," zdôraznil Abbás. "Palestínsky štát musí prevziať zodpovednosť za Pásmo Gazy a uplatniť v ňom svoj plný mandát a jurisdikciu vrátane hraničných priechodov, najmä na medzinárodnej hranici v Rafahu," zdôraznil. Podľa Abbása by Palestínska samospráva mala mať kontrolu nad svojimi územiami a po skončení vojny usporiadať voľby.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon reagoval na Abbásov prejav vo vyhlásení. Skritizoval v ňom prezidenta za to, že na pôde OSN hovorí len o mierovom riešení a že neodsúdil útok militantov z Hamasu, ktorý vyvolal vojnu.



Vojna sa začala už 7. októbra minulého roka, keď Hamas zaútočil na Izrael a zabil približne 1200 ľudí. Do Pásma Gazy následne odviedol približne 250 rukojemníkov.



Odvtedy izraelská armáda zničila rozsiahle územia obliehanej palestínskej enklávy, čím vyhnala z domovov takmer všetkých 2,3 milióna obyvateľov. Podľa palestínskych zdravotníckych úradov zahynulo v Pásme Gazy od začiatku vojny vyše 41.000 ľudí.