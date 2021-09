Afganský vyslanec stiahol prejav z rozpravy Valného zhromaždenia OSN

New York 27. septembra (TASR) – Vyslanec Afganistanu pri OSN Ghulám Isakzaj zrušil svoj prejav pred svetovými lídrami na Valnom zhromaždení OSN, ktorý mal predniesť v pondelok. Informovala o tom hovorkyňa predsedu tohto valného zhromaždenia Monica Grayleyová, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Isakzaj, ktorý zastupoval zvrhnutú vládu prezidenta Ašrafa Ghaního, mal v prejave vyjadriť nesúhlas s režimom radikálneho hnutia Taliban. Jeho meno však bolo zo zoznamu rečníkov v pondelok ráno vyškrtnuté.



„Krajina sťahuje svoj účasť na rozprave valného zhromaždenia," potvrdila agentúre AFP Grayleyová.



O možnosť prihovoriť sa k svetovým lídrom v rámci všeobecnej rozpravy VZ OSN požiadal minulý týždeň nový šéf afganskej diplomacie, vymenovaný do funkcie militantným hnutím Taliban. Informoval o tom vtedy hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.



Všeobecná rozprava 76. VZ OSN, v rámci ktorej vystupujú predstavitelia štátov z celého sveta, sa začala v utorok 21. septembra a trvá do pondelka 27. septembra.



O vystúpenie v mene Afganistanu najskôr, už v polovici septembra, požiadal afganský vyslanec Isakzaj, ktorý pri OSN zastupoval kábulskú vládu, v auguste fakticky zosadenú hnutím Taliban. Zo strany OSN bol následne potvrdený ako vedúci afganskej delegácie na VZ OSN.



V pondelok 20. septembra, deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy, dostal generálny tajomník OSN António Guterres ďalšiu žiadosť o vystúpenie vo VZ, tentokrát od nového „talibanského" dočasného ministra zahraničných vecí Amíra Chána Muttákího.



V liste sa tiež písalo, že doterajší afganský vyslanec pri OSN už nie je zástupcom Afganistanu, keďže zosadený prezident Ghaní nie je viac hlavou štátu. Taliban tiež oznámil, že za nového stáleho zástupcu krajiny pri OSN nominoval jedného zo svojich hovorcov Suhajla Šahína.



Žiadosti oboch súperiacich strán mal posúdiť príslušný akreditačný výbor OSN.



Agentúra AFP pripomenula, že novú dočasnú afganskú vládu zloženú výhradne z členov hnutia Taliban, zatiaľ oficiálne neuznala nijaká krajina sveta.