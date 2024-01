OSN: Agentúra pre palestínskych utečencov sa nedá ničím nahradiť

New York 31. januára (TASR) - Nič nemôže "nahradiť" Agentúru OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA), vyhlásila v utorok koordinátorka OSN pre humanitárnu pomoc v Pásme Gazy Sigrid Kaagová. Zamestnanci tejto agentúry sa však podieľali na útoku militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra a izraelskí predstavitelia zverejnili aj nové obvinenia proti UNRWA. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Niekoľko krajín vrátane USA, Británie, Nemecka a Japonska pozastavili financie pre UNRWA a generálny tajomník OSN António Guterres vedie krízové rozhovory s darcovskými krajinami na túto tému.



Šéfovia mnohých agentúr OSN v stredu v spoločnom vyhlásení napísali, že ukončenie financovania agentúry pre palestínskych utečencov by malo "katastrofálne následky" pre Pásmo Gazy. Pod vyhlásenie sa podpísali šéfovia WHO, úradu OSN pre ľudské práva, UNICEF-u a Svetového potravinového programu (WFP).



Spor sa zhoršil v utorok po tom, čo Izrael obvinil UNRWA, že umožnila palestínskemu militantnému hnutiu Hamas využívať agentúrnu infraštruktúru v Pásme Gazy na vojenské účely.



UNRWA uviedla, že už po predchádzajúcich obvineniach Izraela, že 12 jej zamestnancov sa podieľalo na útokoch Hamasu, urobila okamžité kroky, prepustila viacerých zamestnancov a začala ich vyšetrovať. UNRWA tiež dodala, že zastavenie financovania postihne bežných Palestínčanov.



Táto agentúra OSN je už dlho pod drobnohľadom Izraela, ktorý ju obviňuje, že systematicky postupuje proti izraelským záujmom.