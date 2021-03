OSN: Zahraničné spoločnosti možno profitujú z prác Ujgurov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ženeva 29. marca (TASR) - Zahraničné spoločnosti možno nepriamo profitujú z nútených prác etnickej menšiny Ujgurov v čínskej oblasti Sin-ťiang. V pondelok to uviedli odborníci OSN na ľudské práva, ktorých cituje agentúra DPA.Viac ako 150 čínskych a zahraničných firiem má nejakú spojitosť s vážnymi obvineniami z porušovania ľudských práv ujgurských pracovníkov. Vyplýva to zo správy 16 nezávislých odborníkov z pracovnej skupiny OSN pre problematiku ľudských práv a nadnárodných spoločností a iných obchodných podnikov.Medzi tieto firmy údajne patria aj svetoznáme značky. Ich názvy však odborníci nezverejnili a vyzvali firmy, aby skontrolovali svoje zásobovacie reťazce.Správa ďalej pripomína trinástim taktiež nemenovaným vládam ich úlohu zabezpečiť, aby spoločnosti so sídlom v ich krajinách dodržiavali ľudské práva všade, kde pôsobia.Ako približujú odborníci v správe, Ujguri boli donútení pracovať v poľnohospodárskom, textilnom, automobilovom a technologickom priemysle, pričom im nebolo poskytnuté vhodné ubytovanie.Ujgurskí pracovníci boli taktiež podľa správy podrobení "", ktoré možno vyústili až do svojvoľného zadržiavania, obchodovania s ľuďmi, nútených prác a zotročovania.Pracovná skupina žiada neobmedzený prístup pre delegáciu, ktorá by situáciu preskúmala v teréne, a to aj priamo v autonómnej oblasti Sin-ťiang. OSN v tejto súvislosti už rokuje s Pekingom, uviedol v nedeľu tajomník OSN António Guterres.Viacero svetových veľmocí kritizuje Čínu za vytvorenie táborov v regióne Sin-ťiang, v ktorých je umiestnených viac ako milión Ujgurov či príslušníkov iných prevažne moslimských menšín. Údajne v nich tiež dochádza k nútenej sterilizácii žien či k násilným interrupciám. USA v tejto súvislosti obvinili Peking z genocídy.Čínska vláda spočiatku existenciu takýchto táborov popierala, neskôr to priznala s tým, že ide len o tzv. školiace centrá, ktoré majú zamedziť páchaniu činov motivovaných separatizmom a islamistickým terorizmom.