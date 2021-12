OSN: Akútnemu hladu čelí už takmer každý štvrtý Somálčan

Nairobi 20. decembra (TASR) - Takmer každý štvrtý Somálčan čelí akútnemu hladu, a to pre sucho, ktoré už niekoľko rokov sužuje túto krajinu Afrického rohu. Uviedla to v pondelok Organizácia Spojených národov (OSN), z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Očakáva sa pritom, že situácia v Somálsku sa ešte zhorší a do mája 2022 bude potravinovú pomoc potrebovať 4,6 milióna ľudí, uviedla OSN. Dodala, že tri sezóny po sebe bez výdatných zrážok, ako teraz, nezažilo Somálsko predošlých vyše 30 rokov.



Nedostatok jedla, vody či pasienkov prinútil už 169.000 ľudí opustiť svoje domovy, pričom sa očakáva, že toto číslo v nasledovných šiestich mesiacoch porastie až na 1,4 milióna.



Za presídľovanie Somálčanov mohli v posledných rokoch hlavne prírodné katastrofy, a nie tamojší dlhoročný ozbrojený konflikt. Bojmi zničené chudobné Somálsko patrí ku krajinám, ktoré sú najviac ohrozené klimatickými zmenami.



Adam Abdelmoula, koordinátor humanitárnej pomoci OSN v Somálsku, varoval, že približne 300.000 deťom vo veku do päť rokov hrozí v nadchádzajúcich mesiacoch vážna podvýživa. "Zahynú, ak im včas nepomôžeme," dodal.



OSN vyzvala medzinárodné spoločenstvo na príspevky v celkovej výške 1,3 miliardy eur na riešenie humanitárnej krízy v Somálsku. Podľa OSN bude v roku 2022 humanitárnu pomoc a ochranu v tejto krajine potrebovať už približne 7,7 milióna ľudí, čo je takmer polovica z tamojšej 15,9-miliónovej populácie. Za rok toto číslo vzrástlo o približne 30 percent.



Pod hranicou chudoby žije momentálne najmenej sedem z desiatich Somálčanov. Mnohé rodiny v dôsledku sucha celkom prišli o svoje už aj tak neisté živobytie a o dobytok. Poľnohospodárska produkcia v krajine klesá a naopak inflácia stúpa.



Somálska vláda vyhlásila v novembri v súvislosti s dlhým obdobím sucha stav humanitárnej núdze.