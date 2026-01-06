Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OSN: Americká operácia vo Venezuele podkopáva medzinárodné právo

Ženeva 6. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok vyjadrila hlboké znepokojenie nad vojenskou operáciou USA vo Venezuele a varovala, že jasne „podkopáva základný princíp medzinárodného práva“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Štáty nesmú ohrozovať územnú celistvosť alebo politickú nezávislosť žiadneho štátu ani proti nim používať silu,“ povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová.

Venezuelského prezidenta Nicolasa Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú v sobotu v skorých ranných hodinách násilne zajali v Caracase americké komandá a predviedli ich na súd do New Yorku.

Shamdasaniová v súvislosti s útokom odmietla americké vysvetlenie tohto postupu „dlhodobým a otrasným porušovaním ľudských práv“ venezuelskou vládou.

Zodpovednosť za porušovanie ľudských práv nemožno dosiahnuť jednostranným vojenským zásahom v rozpore s medzinárodným právom,“ pripomenula.

Zdôraznila, že OHCHR už desaťročie neustále informuje o „pokračujúcom zhoršovaní situácie vo Venezuele“. „Obávame sa, že súčasná nestabilita a ďalšia militarizácia v krajine v dôsledku intervencie USA situáciu len zhoršia,“ dodala.
