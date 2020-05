Bizimana, obvinený v súvislosti s genocídou v Rwande, je mŕtvy

Haag 22. mája (TASR) – Bývalý rwandský minister obrany Augustin Bizimana, ktorý je obvinený v súvislosti s genocídou v tejto africkej krajine z roku 1994, je mŕtvy. Oznámil to Mechanizmus OSN pre medzinárodné trestné tribunály (MICT) v Haagu, píše agentúra AFP.



Bizimana údajne zahynul okolo augusta roku 2000. Vyplýva to z výskumu jeho telesných pozostatkov, ktoré sa našli v hrobe v meste Pointe-Noire v Konžskej republike, uvádza MICT. Počas genocídy v Rwande prišlo o život okolo 800 000 ľudí, prevažne z kmeňa Tutsiov.



Medzinárodný trestný tribunál OSN pre Rwandu obžaloval Bizimanu v roku 1998 z genocídy, vraždy, znásilnenia a mučenia. Obžaloba zahŕňa aj vraždu niekdajšej premiérky Agathe Uwilingiyimanovej a desiatich belgických pracovníkov OSN.



Správa prichádza iba šesť dní po tom, ako francúzska polícia zatkla najhľadanejšieho Rwanďana na svete, Féliciena Kabugu, ktorý je podozrivý z financovania genocídy.



MICT dnešnom vyhlásení uviedlo, že "potvrdenie (Bizimanovej) smrti je výsledkom dlhotrvajúceho úsilia prokuratúry, ktoré kombinovalo využitie pokročilej technológie s rozsiahlou operáciou v teréne".



MICT v tomto prípade spolupracovala s úradmi v Rwande, Kongu, Holandsku a Spojených štátoch.

Komparatívna analýza DNA napokon vylúčila, že by ostatky mohli patriť niekomu inému.



"Domnievame sa, že zomrel (Bizimana) v auguste roku 2000 v Pointe Noire", uvádza stanovisko.