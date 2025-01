OSN: Austrália porušila práva žiadateľov o azyl zadržiavaných na Nauru

Ženeva/Sydney 10. januára (TASR) - Výbor OSN pre ľudské práva vo štvrtok oznámil, že Austrália porušila práva žiadateľov o azyl, ktorých svojvoľne zadržiavala na ostrove Nauru v Tichom oceáne. Výbor posudzoval dva prípady a rozhodnutie sa týka 25 osôb, ktoré sa v roku 2013 chceli do Austrálie dostať loďou. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Výbor OSN pre ľudské práva začal vyšetrovanie na sťažnosť skupiny utečencov z roku 2016. Austráliu obvinil z porušenia dvoch ustanovení Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach – o svojvoľnom zadržiavaní a o ochrane práva súdne napadnúť svoje zadržanie.



"Zmluvný štát sa nemôže vyhnúť svojej zodpovednosti za ľudské práva, keď prenechá spracovanie azylu inému štátu," uviedol vo vyhlásení jeden z členov výboru. Zároveň odmietol tvrdenie Austrálie, že porušovanie práv, ku ktorému na Nauru došlo, nespadá do jurisdikcie výboru.



Sťažovatelia pochádzajú z krajín Blízkeho východu, Srí Lanky a Mjanmarska. Výbor Austráliu požiadal, aby obetiam poskytla odškodné a zamedzila podobnému porušovaniu práv v budúcnosti. Nemá však právomoc nútiť štáty, aby sa riadili jeho rozhodnutiami.



Prvý prípad vyšetrovania sa týkal 24 neplnoletých osôb, ktoré v čase pokusu dostať sa do Austrálie mali 14 až 17 rokov. Podľa vyhlásenia OSN sa sťažovali, že nemali prístup k dostatočnému množstvu vody a zdravotnej starostlivosti. Na Nauru ich úrady zadržiavali aj po tom, ako všetkým okrem jedného pridelili štatút utečencov. Celková dĺžka ich zadržania, ich totožnosť ani súčasné miesto pobytu nie sú známe.



OSN rovnako vyšetrovalo prípad iránskej ženy, ktorá sa uchádzala o azyl a ktorú tiež na Nauru svojvoľne zadržiavali.



Austrálske orgánu v rámci prísnej imigračnej politiky posielajú od roku 2012 osoby, ktoré sa pokúšajú dostať do krajiny na lodi, do záchytných centier v Nauru a Papue-Novej Guinei. Podľa austrálskej vlády v týchto centrách s utečencami zaobchádzajú dôstojne, spravodlivo a s rešpektom.