OSN: Až 43 percent škôl nemá prístup k vode a mydlu

Johannesburg 13. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov odhaduje, že až 43 percent škôl na celom svete nemá prístup k vode a mydlu na umývanie rúk. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Voda a mydlo sú považované za hlavné prostriedky obrany proti nákaze koronavírusom.



Správu pripravila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF) v čase pred začiatkom školského roku, keď mnohé krajiny zvažujú, ako bezpečne otvoriť školy.



Správa uvádza, že prístup k vode a mydlu chýba 818 miliónom deťom v školách na celom svete. Až tretina z nich žije v subsaharskej Afrike.



WHO a OSN odporúčajú, aby úrady brali do úvahy zdravotné riziká otvorenia škôl.



Správa takisto uvádza, že jedna z každých troch škôl na svete má obmedzený prístup alebo žiadny prístup k pitnej vode.