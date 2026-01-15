< sekcia Zahraničie
OSN: Bez finsncovsnis sa v Sudáne do marca vyčerpá potravinová pomoc
Podľa OSN potravinová neistota ohrozuje viac ako 21 miliónov ľudí, čo je takmer polovica sudánskej populácie.
Autor TASR
Chartúm 15. januára (TASR) - Ak sa nezabezpečí nové financovanie, potravinová pomoc v Sudáne sa do konca marca vyčerpá, uviedla vo štvrtok Organizácia Spojených národov. Občianska vojna v krajine trvá už takmer tri roky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Do konca marca sa nám vyčerpajú potravinové zásoby v Sudáne,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) pre núdzové situácie Ross Smith. „Bez ďalšieho okamžitého financovania zostanú milióny ľudí bez základnej potravinovej pomoci do niekoľkých týždňov,“ ozrejmil. Smith zdôraznil, že WFP už musela pristúpiť „zredukovaniu dávok na úplné minimum potrebné na prežitie“.
Podľa OSN potravinová neistota ohrozuje viac ako 21 miliónov ľudí, čo je takmer polovica sudánskej populácie. Hladomor už zasiahol metropolu Dárfúru - al-Fašír pod kontrolou povstaleckých Síl rýchlej podpory (RSF), vyplýva z posudku, ktorý minulý rok podporila OSN. Hladomor sa potvrdil aj v metropole regiónu Južný Kordofán - Kaduglí, ktoré je v súčasnosti kľúčovým bojiskom konfliktu.
Hladomor pravdepodobne vypukol aj v meste Diling, no tento status nie je možné oficiálne vyhlásiť vzhľadom na nedostatočný prístup do oblasti a bezpečnostné riziká.
