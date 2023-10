OSN: Bezpečnostná rada schválila vyslanie jednotky na Haiti

New York 2. októbra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) hlasovala v pondelok za vyslanie medzinárodnej jednotky na Haiti na pomoc pri boji proti zločineckým gangom v tomto karibskom štáte. Na čele misie bude stáť Keňa, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Haiti už vyzývalo na vyslanie takejto misie od konca minulého roka. Rezolúciu prijala 15-členná bezpečnostná rada 13 hlasmi, pričom zaznamenala dve absencie. Zakotvené je v nej aj zavedenie embarga na ručné zbrane, ktoré sa doposiaľ vzťahovalo len na sankcionovaných vodcov gangov, pripomína AFP.



V haitskom hlavnom meste Port-au-Prince a v okolitých oblastiach v posledných mesiacoch prudko vzrástlo násilie. Od apríla do júna nahlásili 1.860 zabitých, zranených alebo unesených osôb, čo predstavuje nárast o 14 percent v porovnaní s prvými troma mesiacmi tohto roka.



Odhaduje sa, že gangy v súčasnosti ovládajú až 80 percent hlavného mesta. Ich moc vzrástla od atentátu na prezidenta Jovenela Moisa v roku 2021. Takmer 200.000 Haiťanov bolo kvôli bezpečnosti nútených opustiť svoje domovy. Viac ako 20.000 vysídlených Haiťanov žije v prístreškoch so zlými hygienickými podmienkami, kde gangy lovia deti a snažia sa ich naverbovať.