Bezpečnostná rada OSN vyzvala na spravodlivý prístup k vakcínam

New York 26. februára (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN v piatok jednomyseľne prijala rezolúciu vyzývajúcu na lepší prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 v krajinách, ktoré sužujú ozbrojené konflikty alebo chudoba. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.Ide v poradí o druhé uznesenie súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, ktoré BR OSN prijala. "" uviedol jeden z diplomatov pod podmienkou zachovania anonymity. Dodal, že prijatá rezolúcia by mohla byť v tomto smere "".Rezolúcia zdôrazňuje "" v boji s pandémiou v krajinách s obmedzeným prístupom k očkovacím látkam. Vyspelé krajiny a krajiny disponujúce dostatkom vakcín vyzýva na to, aby očkovacie látky darovali chudobnejším krajinám "" a krajinám v núdzi.Vyzýva tiež na posilnenie medzinárodnej spolupráce s cieľom uľahčiť spravodlivý a cenovo dostupný prístup k vakcínam pre ľudí v oblastiach postihnutých humanitárnymi krízami či ozbrojenými konfliktami. Podľa OSN žije v takýchto podmienkach približne 160 miliónov ľudí. Členské štáty uznesenie tiež žiada, aby prijali opatrenia na zamedzenie hromadenia vakcín.Schválenie návrhu rezolúcie si medzi členmi BR OSN vyžiadalo len týždeň rokovaní, čo podľa AFP naznačuje, že medzinárodne spoločenstvo sa v súvislosti so zdravotnou krízou konečne dopracúva k jednote. Rýchla názorová zhoda na texte rezolúcie tiež naznačuje, že na pôde OSN došlo od januára, keď sa svojho úradu ujal nový americký prezident Joe Biden, k istému "" vzťahov medzi USA a Čínou, komentuje AFP.Pretrvali viaceré problematické otázky, akými sú napríklad pôvod koronavírusu či transparentnosť Číny pri vysvetľovaní či vyšetrovaní prvotného ohniska tohto vírusu. Podľa jedného z citovaných diplomatov, už však teraz nejde o také kontroverzné témy ako vlani na jar. Agentúra AFP píše, že tento diplomat narážal na príchod Bidena sprevádzaný zmenou dovtedy tvrdo protičínskej rétoriky, akú hlásal exprezident USA Donald Trump. Ten sa o novom koronavíruse vyjadroval ako o "" či "" (flu znamená chrípka).Prvú rezolúciu súvisiacu s pandémiou prijala BR OSN vlani v júli, pričom na texte tohto uznesenia sa jej členovia zhodli až po vyše troch mesiacoch. Schválenie uznesenia vtedy spomaľovali práve spory medzi USA a Čínou, teda dvoma z piatich stálych členov BR, ktorí disponujú právom veta. Táto rezolúcia vyzývala na globálne prímerie v záujme uľahčenia boja s pandémiou.