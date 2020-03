Bezpečnostná rada OSN zrušila ďalšie tohtotýždňové zasadnutia

New York 16. marca (TASR) - Súčasné čínske predsedníctvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov (BR OSN) zrušilo v pondelok dve plánované tohtotýždňové zasadnutia pre obavy zo šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Bezpečnostná rada už skôr zrušila zasadnutie, ktoré sa malo konať v utorok. Rokovať sa malo o situácii v sudánskom regióne Darfúr.



Čína, ktorá v BR OSN aktuálne predsedá, rozhodnutie bezprostredne nepotvrdilo. Agentúre AFP ho však potvrdili diplomati z iných krajín.



V piatok zaznamenali v hlavnom sídle OSN v New Yorku prvý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom. Pozitívny test mala filipínska diplomatka.



Budova OSN v New Yorku ostáva naďalej otvorená. Znížil sa však počet návštevníkov.