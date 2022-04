OSN: Bojujúce strany v Jemene sa dohodli na dvojmesačnom prímerí

Dubaj 1. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov oznámila, že bojujúce strany v Jemene sa dohodli na dvojmesačnom prímerí, ktoré vstúpi do platnosti v sobotu - v prvý deň moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Prímerie bude možné predĺžiť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Strany konfliktu kladne reagujú na návrh OSN na dvojmesačné prímerie, ktoré vstúpi do platnosti zajtra (v sobotu) 2. apríla o 19.00 h," uviedol v piatok vo vyhlásení osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg. Dodal, že prímerie je možné so súhlasom strán predĺžiť aj po uplynutí týchto dvoch mesiacov.



"Strany súhlasili so zastavením všetkých útočných vojenských leteckých, pozemných a námorných operácií v Jemene a za jeho hranicami," povedal Grundberg. Dodal, že lodiam s palivom povolili vstup do prístavov v jemenskej provincii Hudajda a umožnili komerčným letom štartovať z letiska v hlavnom meste Saná a aj na ňom pristávať.



Takisto sa dohodli stretnúť sa pod mojou záštitou s cieľom otvoriť cesty v guvernoráte Taizz a ďalších guvernorátoch. Vyslanec OSN sa obom stranám poďakoval za spoluprácu v "dobrej viere". Počas dvoch mesiacov prímeria bude podľa svojich slov naďalej s oboma stranami udržiavať spojenie s cieľom "dosiahnuť trvalé prímerie".



Rokovania o vojnovom konflikte v Jemene sa konajú v Saudskej Arábii, pripomína AFP. Tá je na čele vojenskej koalície bojujúcej proti jemenským povstalcom tzv. húsíom, ktorých podporuje Irán.



Povstalci odmietli zúčastniť sa na rozhovoroch vedených na území nepriateľa. Minulý týždeň však ponúkli dočasné prímerie a výmenu väzňov.



Koalícia pod vedením Saudskej Arábie v utorok večer oznámila, že počas nadchádzajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán zastaví bojové operácie v Jemene.