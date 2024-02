OSN: Britské plány na deportáciu migrantov podkopávajú ľudské práva

Ženeva 19. februára (TASR) - Britský zákon týkajúci sa kontroverzného plánu posielať žiadateľov o azyl na spracovanie údajov do Rwandy porušuje základné právne zásady, vyhlásil v pondelok Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Türk uviedol, že legislatívne kroky vlády britského premiéra Rishiho Sunaka, ktoré majú uľahčiť odsun týchto osôb do Rwandy, sú v rozpore so základnými princípmi právneho štátu a hrozí, že ľudským právam zasadia vážny úder.



"Kombinované účinky tohto návrhu zákona, ktorý sa snaží chrániť krok vlády pred štandardným právnym preskúmaním, priamo podkopávajú základné zásady ľudských práv," uviedol Türk.



Britská vláda koncom minulého roka predložila tzv. zákon o bezpečnosti Rwandy (azyl a prisťahovalectvo), a to krátko po tom, ako Najvyšší súd rozhodol, že deportácia žiadateľov o azyl do Rwandy je podľa medzinárodného práva nezákonná.



Ak by bol tento právny predpis po prebiehajúcom podrobnom skúmaní v oboch komorách parlamentu schválený, prinútil by britských sudcov považovať Rwandu za "bezpečnú tretiu krajinu". Vládnym ministrom by tiež udelil právomoc nerešpektovať časti medzinárodných a britských právnych predpisov v oblasti ľudských práv.



Türk vyzval na opätovné posúdenie návrhu zákona.



"Naliehavo žiadam vládu Spojeného kráľovstva, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie úplného dodržiavania medzinárodných právnych záväzkov Spojeného kráľovstva a na zachovanie hrdej histórie účinnej a nezávislej súdnej kontroly v krajine," povedal šéf OSN pre ľudské práva.



Horná komora britského parlamentu v januári hlasovala za odloženie ratifikácie zmluvy medzi Britániou a Rwandou. Počas tohto odkladu má britská vláda preukázať, že Rwanda je bezpečná pre migrantov, ktorí by tam mali byť deportovaní.



Snemovňa lordov, medzi ktorými sú aj bývalí vysokopostavení sudcovia, vyjadrila hlboké znepokojenie v súvislosti s rizikami, že budú ignorované medzinárodné ľudské práva a utečenecké právo. Zmluva s Rwandou je ústredným prvkom politiky konzervatívnej vlády v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu.



Rwandský azylový plán spočíva v tom, že niektorí žiadatelia o azyl prichádzajúci do Spojeného kráľovstva by boli počas päťročného súdneho konania poslaní do východoafrickej Rwandy, kde by sa spracúvali ich žiadosti.



V prípade úspechu by im mohol byť v Rwande udelený štatút utečenca a umožnený pobyt. V opačnom prípade by mohli požiadať o usadenie sa v Rwande z iných dôvodov alebo žiadať azyl v inej "bezpečnej tretej krajine".



Britská vláda tvrdí, že tento plán by odradil ľudí od príchodu do Spojeného kráľovstva na malých lodiach cez Lamanšský prieliv z územia Francúzska.