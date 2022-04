OSN bude hlasovať o pozastavení členstva Ruska v Rade pre ľudské práva

New York 6. apríla (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) bude vo štvrtok hlasovať o pozastavení členstva Ruska v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC) za jeho inváziu na Ukrajinu. Podľa agentúry AFP to v stredu oznámila hovorkyňa predsedu VZ OSN Paulina Kubiaková s tým, že hlasovanie sa uskutoční o 10.00 h miestneho času (16.00 h SELČ).



Toto rozhodnutie prišlo po obvineniach, že ruskí vojaci zámerne vraždili civilistov v meste Buča na okupovanej Ukrajine, spresnilo predsedníctvo VZ OSN.



Na dočasné pozastavenie členstva Ruska v UNHRC so sídlom vo švajčiarskej Ženeve je v 193-člennom VZ OSN potrebná dvojtretinová podpora.



"Zábery z Buče a pustošenie na celej Ukrajine si vyžadujú, aby sme svoje slová nahradili činmi. Nemôžeme dovoliť, aby členský štát, podkopávajúci všetky zásady, ktoré si ctíme, bol naďalej členom rady," uviedla v pondelok veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.



Rada OSN pre ľudské práva, založená v roku 2006, je pomocným orgánom Valného zhromaždenia OSN. Pozostáva zo 47 členských štátov, ktorých volí VZ.