OSN bude hlasovať o rezolúcii, ktorá žiada dôvod využitia práva veta

New York 26. apríla (TASR) - Členské krajiny Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) plánujú v utorok hlasovať o rezolúcii, ktorá bude od piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN v budúcnosti požadovať odôvodnenie v prípade, že použijú svoje právo veta. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sú diskusie o reforme veta skôr zriedkavé a kontroverzné, v súčasnosti ich však oživila ruská invázia na Ukrajine.



Opatrenie sa priamo týka Spojených štátov, Číny, Ruska, Francúzska a Británie - piatich krajín, ktoré sú jedinými držiteľmi práva veta v bezpečnostnej rade. V dôsledku neho by v prípade, že vetujú rezolúciu BR OSN, "museli zaplatiť vyššiu politickú cenu", citovala AFP nemenovaného predstaviteľa krajiny, ktorá v rade nemá právo veta.



Kritici nazývajú opatrenie, ktoré predstavilo Lichtenštajnsko, "jednoduchou procedurálnou reformou". Nie je však jasné, či táto reforma prinúti piatich stálych členov bezpečnostnej rady využívať právo veta v nižšej miere, alebo naopak - keď by stáli členovia zámerne predstavovali kontroverzné dokumenty, o ktorých vedia, že ich súperi ich budú vetovať, len aby ich prinútili verejne odôvodniť svoju pozíciu, píše AP.



Opatrenie, ktoré bolo prvýkrát navrhnuté pred viac než dvoma rokmi, stanovuje, že valné zhromaždenie sa má zvolať do desiatich pracovných dní po tom, čo stály člen využije právo veta, v záujme "rozpravy o situácii, v ktorej bolo veto uvalené", uvádza sa v texte.



V presadzovaní reformy sa k Lichtenštajnsku pridalo zhruba 60 ďalších krajín vrátane Spojených štátov, pričom toto rýchle zhromaždenie podpory spôsobilo v OSN všeobecné prekvapenie, konštatuje AFP.



Británia a Francúzsko za reformu budú hlasovať, aj keď sa zdržali jej presadzovania. Sponzormi textu nie sú ani Rusko a Čína



Podľa lichtenštajnského veľvyslanca pri OSN Christiana Wenawesera sa opatrením, ktoré podľa neho "nie je namierené proti nikomu" konkrétnemu, "vytvorí nová procedúra".



"Nie je to namierené proti Rusku," povedal napriek skutočnosti, že návrh takmer dva roky stál a oživili ho až po tom, čo bezpečnostná rada v dôsledku ruského práva veta nebola schopná odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, píše AFP.



Rezolúcia je nezáväzná a nič nebráni krajine, ktorá pristúpila k právu veta, aby odmietla svoje kroky valnému zhromaždeniu vysvetliť.



Spolusponzorom opatrenia sú popri Ukrajine aj Japonsko a Nemecko, ktoré dúfajú v stále členstvo v potenciálne rozšírenej bezpečnostnej rade.