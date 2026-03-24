< sekcia Zahraničie
OSN bude rokovať o útokoch Iránu na štáty Perzského zálivu
Vojna na Blízkom východe sa začala spoločnými americko-izraelskými leteckými údermi na Irán 28. februára.
Autor TASR
Ženeva 24. marca (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedol, že v stredu 25. marca uskutoční naliehavú schôdzku týkajúcu sa útokov zo strany Iránu na krajiny Perzského zálivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
UNHRC v utorkovom vyhlásení uviedol, že skupina krajín predloží najvyššiemu orgánu OSN pre ľudské práva návrh rezolúcie o „nedávnej vojenskej agresii, ktorú Irán začal proti Bahrajnu, Jordánsku, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom... zameranej na civilistov a civilnú infraštruktúru, ktorá viedla k stratám na nevinných životoch“.
Vojna na Blízkom východe sa začala spoločnými americko-izraelskými leteckými údermi na Irán 28. februára. V prvých hodinách vojny zahynul iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Teherán na nálety zo strany USA a Izraela reagoval útokmi na ciele v Izraeli a v krajinách Perzského zálivu.
UNHRC v utorkovom vyhlásení uviedol, že skupina krajín predloží najvyššiemu orgánu OSN pre ľudské práva návrh rezolúcie o „nedávnej vojenskej agresii, ktorú Irán začal proti Bahrajnu, Jordánsku, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom... zameranej na civilistov a civilnú infraštruktúru, ktorá viedla k stratám na nevinných životoch“.
Vojna na Blízkom východe sa začala spoločnými americko-izraelskými leteckými údermi na Irán 28. februára. V prvých hodinách vojny zahynul iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Teherán na nálety zo strany USA a Izraela reagoval útokmi na ciele v Izraeli a v krajinách Perzského zálivu.