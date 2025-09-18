< sekcia Zahraničie
OSN bude v piatok na podnet skupiny E3 hlasovať o sankciach na Irán
Trojica európskych krajín obviňuje Irán, že porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody, ktorú s ním veľmoci uzavreli v roku 2015.
Autor TASR
Paríž 18. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN bude v piatok hlasovať o opätovnom zavedení sankcií na Irán za jeho jadrový program, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na rotujúce predsedníctvo. Hlasovanie iniciovali Británia, Francúzsko a Nemecko ako skupina E3. Francúzsky prezident Emmanuel Macron medzičasom vyjadril očakávanie, že medzinárodné sankcie budú proti Iránu uplatnené koncom septembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trojica európskych krajín obviňuje Irán, že porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody, ktorú s ním svetové veľmoci uzavreli v roku 2015. Okrem iného podľa E3 vybudoval zásoby uránu, ktoré sú 40-násobne vyššie, ako mal povolené.
Dohoda známa ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) zaviedla významné obmedzenia pre iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. V roku 2018 však USA - počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa - od nej jednostranne odstúpili s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo dosiahnuť a Teherán po čase pôvodnú dohodu prestal dodržiavať.
Nemecko, Francúzsko a Británia koncom augusta aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie OSN voči Iránu. Tento mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana dohody JCPOA. BR OSN tak musí do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia rady môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie.
Macron v rozhovore pre izraelskú stanicu Channel 12 v reakcii na otázku, či budú koncom mesiaca opätovne zavedené sankcie na Irán, naznačil, že zrejme áno. „Áno, myslím si to, pretože posledné správy, ktoré sme dostali od Iráncov, nie sú vážne,“ uviedol francúzsky prezident.
Západné krajiny spolu s Izraelom dlhodobo tvrdia, že Irán sa pokúša získať jadrové zbrane, čo Teherán ustavične odmieta s tým, že jeho jadrový program je určený na civilné účely. Napätie je podľa AFP vysoké od júnovej 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom, ktorá okrem iného narušila jadrové rokovania Teheránu s Washingtonom a podnietila Irán k pozastaveniu spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).
„Nikdy sme nepodceňovali riziko jadrovej bomby v Iráne, rovnako ani hrozbu jeho balistických kapacít či vplyvu na destabilizáciu regiónu, keďže Irán je v tejto oblasti nejasný a neposkytuje žiadne jednoznačné záväzky. Toto je európske stanovisko a spolupracovali sme s našimi britskými a nemeckými kolegami,“ dodal francúzsky prezident.
Trojica európskych krajín obviňuje Irán, že porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody, ktorú s ním svetové veľmoci uzavreli v roku 2015. Okrem iného podľa E3 vybudoval zásoby uránu, ktoré sú 40-násobne vyššie, ako mal povolené.
Dohoda známa ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) zaviedla významné obmedzenia pre iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. V roku 2018 však USA - počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa - od nej jednostranne odstúpili s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo dosiahnuť a Teherán po čase pôvodnú dohodu prestal dodržiavať.
Nemecko, Francúzsko a Británia koncom augusta aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie OSN voči Iránu. Tento mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana dohody JCPOA. BR OSN tak musí do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia rady môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie.
Macron v rozhovore pre izraelskú stanicu Channel 12 v reakcii na otázku, či budú koncom mesiaca opätovne zavedené sankcie na Irán, naznačil, že zrejme áno. „Áno, myslím si to, pretože posledné správy, ktoré sme dostali od Iráncov, nie sú vážne,“ uviedol francúzsky prezident.
Západné krajiny spolu s Izraelom dlhodobo tvrdia, že Irán sa pokúša získať jadrové zbrane, čo Teherán ustavične odmieta s tým, že jeho jadrový program je určený na civilné účely. Napätie je podľa AFP vysoké od júnovej 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom, ktorá okrem iného narušila jadrové rokovania Teheránu s Washingtonom a podnietila Irán k pozastaveniu spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).
„Nikdy sme nepodceňovali riziko jadrovej bomby v Iráne, rovnako ani hrozbu jeho balistických kapacít či vplyvu na destabilizáciu regiónu, keďže Irán je v tejto oblasti nejasný a neposkytuje žiadne jednoznačné záväzky. Toto je európske stanovisko a spolupracovali sme s našimi britskými a nemeckými kolegami,“ dodal francúzsky prezident.