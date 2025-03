OSN: Cena ópia na čiernom trhu v Afganistane stúpla desaťnásobne

Viedeň 12. marca (TASR) - Cena ópia na čiernom trhu v Afganistane v ostatnom čase dramaticky stúpla. Kilogram tejto drogy tam v roku 2024 vyšiel na približne 689 eur, čo oproti roku 2022 predstavuje až desaťnásobný nárast. Vypláva to zo stredajšej správy Úradu OSN pre boj proti drogám a kriminalite (UNODC), informuje TASR.



Prudký nárast cien ópia nasledoval po tom, ako Taliban po svojom opätovnom návrate k moci zakázal v roku 2022 pestovanie maku, z ktorého sa ópium získava, a zničil aj všetku úrodu, približuje agentúra DPA.



Zákaz viedol k výraznému zníženiu produkcie ópia, uvádza vo svojej správe UNODC. Obchodníci s drogami však vďaka navýšeným cenám aj napriek tomu v súčasnosti z predaja drogy výrazne profitujú.



UNODC vo svojej správe tvrdí, že zásoby ópia v Afganistane sa na konci roka 2022 odhadovali na 13.200 ton, čo predstavuje dostatočné množstvo na uspokojenie celosvetového dopytu po ópiu z tejto krajiny do roku 2027.



Šéfka UNODC Ghada Walyová varovala, že zisky z obchodu s drogami smerujú do nadnárodných skupín organizovaného zločinu, ktoré destabilizujú Afganistan, jeho okolité aj iné krajiny.



Zdôraznila potrebu koordinovanej stratégie zameranej jednak na boj proti sieťam obchodníkov s drogami, ako aj na poskytnutie alternatívnych zdrojov obživy afganským poľnohospodárom. Mnohí z nich totiž majú značné finančné problémy, pretože v dôsledku zákazu už nemôžu pestovať mak, takže ani vyrábať ópium, v ktorého produkcii mala táto krajina dlhé roky celosvetovú dominanciu.