OSN chce svetové pokrytie systémami varovania pred nebezpečným počasím

Ženeva 23. marca (TASR) - Celý svet by mal byť do piatich rokov pokrytý systémami včasného varovania pred poveternostnými katastrofami, ktoré pomôžu chrániť pred stále zhoršujúcimi sa vplyvmi klimatickej zmeny, uviedla v stredu OSN. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Tretina všetkých ľudí je v súčasnosti mimo dosahu systémov včasného varovania, upozorňuje OSN s tým, že väčšina z nich žije v najmenej rozvinutých krajinách alebo v rozvíjajúcich sa ostrovných štátoch. V ohrození je podľa OSN 60 percent obyvateľov Afriky.



"OSN bude presadzovať nové opatrenia, aby zabezpečila, že do piatich rokov bude každý človek na Zemi chránený systémami včasného varovania," povedal generálny tajomník OSN António Guterres pri príležitosti Svetového dňa meteorológie.



Systémy včasného varovania pred povodňami, suchom, horúčavami či búrkami budú upozorňovať na blížiace sa nebezpečné prejavy počasia a pomôžu vypracovať plány pre minimalizáciu nepriaznivých vplyvov týchto javov.



"Každé ďalšie zhoršenie vplyvov globálneho otepľovania ešte zvýši frekvenciu a intenzitu extrémnych poveternostných javov," upozornil Guterres. "Systémy včasného varovania zachraňujú životy. Zabezpečme, aby fungovali pre každého."



Podľa Guterresa je zároveň potrebné udržať otepľovanie na maximálnej úrovni 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám z obdobia pred priemyselnou revolúciou. Pre dosiahnutie tohto cieľa je však potrebné znížiť emisie skleníkových plynov o 45 percent do roku 2030 a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Ako však poznamenáva AFP, uhlíkové emisie sa podľa aktuálnych predpovedí v tomto desaťročí zvýšia o 14 percent.