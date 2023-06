OSN chce inštitúciu na preskúmanie osudu 130.000 nezvestných Sýrčanov

New York 30. júna (TASR) - Valné zhromaždenie OSN hlasovalo v piatok za zriadenie nezávislej inštitúcie, ktorá má zistiť, čo sa stalo s viac než 130.000 ľuďmi nezvestnými v dôsledku konfliktu v Sýrii. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Rezolúcia bolo prijatá v reakcii na výzvy rodín nezvestných Sýrčanov. V 193-člennom VZ OSN bola prijatá v pomere hlasov 83-11, kým 62 členov sa hlasovania zdržalo.



Medzi krajinami, ktoré hlasovali proti prijatiu rezolúcie, bola aj samotná Sýria a režim tamojšieho prezidenta Bašára Asada už vyhlásil, že s novovytvorenou inštitúciou spolupracovať nebude. Proti rezolúcii hlasovali aj Rusko, Čína, Severná Kórea, Venezuela, Kuba a Irán.



Na čele snáh o presadenie rezolúcie stálo Luxembursko. V prijatom dokumente sa uvádza, že po 12 rokoch bojov v Sýrii sa "dosiahol len malý pokrok v zmierňovaní utrpenia rodín tým, že sa im poskytnú odpovede, čo sa týka osudu a miesta pobytu všetkých nezvestných osôb", cituje AP.



Schválením návrhu rezolúcie valné zhromaždenie autorizovalo vznik "Nezávislej inštitúcie pre nezvestné osoby v Sýrskej arabskej republike", ktorá bude fungovať pod záštitou OSN. Jej úlohou bude "objasniť osud a miesto pobytu všetkých nezvestných osôb", ako aj poskytnúť adekvátnu podporu obetiam, preživším a rodinám týchto nezvestných ľudí.



Podľa textu rezolúcie musí generálny tajomník OSN António Guterres predložiť návrh mandátu pre novú inštitúciu do 80 pracovných dní a podniknúť kroky na jej urýchlené zriadenie a fungovanie.



Povstanie v Sýrii vyústilo do dlhoročného vojenského konfliktu, v ktorom prišlo o život takmer pol milióna ľudí. V dôsledku bojov došlo k vysídleniu zhruba polovice z 23 miliónov obyvateľov, ktoré krajina mala pred vojnou. Nezvestných je viac než 130.000 ľudí, vyplýva z odhadov OSN.