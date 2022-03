OSN chce od darcov pre Afganistan vyzbierať takmer štyri miliardy eur

Ženeva 31. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov vyzvala svet, aby sa vo štvrtok v rámci virtuálne konanej darcovskej konferencie pokúsil vyzbierať pre Afganistan rekordných 4,4 miliardy dolárov na humanitárnu pomoc pre tento zdevastovaný štát ležiaci na pomedzí južnej a strednej Ázie. Správu o tom TASR prebrala z agentúry AFP.



OSN sa v rámci doteraz najväčšej výzvy na získavanie finančných prostriedkov pre jedinú krajinu snaží strojnásobiť sumu vyzbieranú v roku 2021. Zatiaľ však zabezpečila len 13 percent potrebnej sumy.



"Musíme sa v Afganistane vyhnúť najhoršiemu, a preto vyzývame darcov, aby boli štedrí," uviedol humanitárny koordinátor OSN a britský diplomat Martin Griffiths, pôsobiaci v Kábule.



Afganistan je na pokraji ekonomického kolapsu a viac ako 24 miliónov ľudí potrebuje na prežitie humanitárnu pomoc, vysvetľuje AFP.



Fundamentalistické hnutie Taliban prevzalo moc v Afganistane 15. augusta po stiahnutí zahraničných síl pod vedením USA. Humanitárna kríza v krajine sa odvtedy rapídne zhoršila.



Taliban vyvolal minulý týždeň pobúrenie, keď nariadil zatvorenie dievčenských stredných škôl, a to len niekoľko hodín po tom, čo im – prvý raz od prevzatia moci – umožnil ich opätovné otvorenie.



Organizácia Spojených národov, Británia, Nemecko a Katar, ktoré spoluorganizujú virtuálnu darcovskú konferenciu, odsúdili tento krok, pričom súčasne naliehajú, že medzinárodné spoločenstvo nesmie opustiť ľudí v Afganistane, z ktorých 60 percent závisí od medzinárodnej pomoci. Krajina tiež zažíva najväčšie sucho za posledné desaťročia.



Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžid Ansárí apeloval, že treba dôrazne odsúdiť akékoľvek porušovanie ľudských práv v Afganistane a veľmi jasne o tom s Talibanom hovoriť, ale v žiadnom prípade sa nesmie Afganistan znova izolovať, lebo "to by legitimizovalo radikálne postoje".



Darcovská konferencia sa začína o 13.00 h SEČ prejavom generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a jej koniec sa očakáva okolo 17.00 h SEČ.



Británia oznámila, že v priebehu budúceho finančného roka poskytne prisľúbila 380 miliónov dolárov a že najmenej 50 percent tejto pomoci pôjde ženám a dievčatám.