OSN chce svoju prítomnosť v Libanone udržať aj v roku 2027
Lacroix na tlačovej konferencii v Ženeve povedal, že o akejkoľvek budúcej prítomnosti UNIFIL-u v južnom Libanone bude musieť rozhodnúť Bezpečnostná rada OSN.
Autor TASR
Ženeva 23. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov vo štvrtok uviedla, že „pracuje“ na zachovaní svojej prítomnosti v Libanone po tom, čo na konci tohto roka vyprší mierový mandát jej Dočasných síl (UNIFIL). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pokiaľ ide o obdobie po (vypršaní misie) UNIFIL, momentálne pracujeme s týmito možnosťami,“ povedal námestník generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix, pričom uviedol, že libanonská vláda „veľmi jasne vyjadrila, že si želá zachovať prítomnosť OSN“ na svojom území.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď militantná skupina Hizballáh, podporovaná Teheránom, začala odstreľovať raketami Izrael, aby pomstila zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára v prvý deň americko-izraelských leteckých úderov na Irán.
UNIFIL je mierová jednotka OSN, ktorá od roku 1978 monitoruje pohraničnú oblasť medzi Libanonom a Izraelom. K 30. marcu ju tvorilo viac ako 7500 vojakov zo 47 krajín. V radoch príslušníkov mierových síl dochádza k úmrtiam, len v uplynulých dňoch prišli o život piati vojaci - traja z Indonézie a dvaja Francúzi.
Lacroix na tlačovej konferencii v Ženeve povedal, že o akejkoľvek budúcej prítomnosti UNIFIL-u v južnom Libanone bude musieť rozhodnúť Bezpečnostná rada OSN.
