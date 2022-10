OSN chce v Sýrii celoštátne prímerie

Damask 17. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) sa v Sýrii bude usilovať o dosiahnutie prímeria na území celej krajiny. V pondelok o tom informoval osobitný vyslanec OSN Geir Pedersen. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Pedersen sa v Damasku stretol so sýrskym ministrom zahraničných vecí Fajsalom Mikdádom. Po rokovaní uviedol, že 15 miliónov ľudí v Sýrii potrebuje humanitárnu pomoc.



Sýrskym vládnym jednotkám sa v priebehu uplynulých rokov podarilo dostať pod kontrolu väčšinu územia krajiny, pričom im pomáhali aj vojská Ruska a Iránu. Pokoj zbraní, ktorý v Sýrii sprostredkovali Turecko a Rusko v marci 2020, však prerušila vládna ofenzíva proti povstalcom na severozápade Sýrie. AP upozorňuje, že aj napriek relatívnemu pokoju za posledné dva roky zahynuli pri ostreľovaní a náletoch stovky civilistov.



"Pokoj zbraní máme od roku 2020, frontové línie sa príliš neposúvajú, no zomiera stále priveľa civilistov," vysvetlil Pedersen. Dodal, že OSN sa bude snažiť preskúmať možnosti nastolenia celoštátneho prímeria.



AP pripomína, že viac ako 80 percent Sýrčanov žije v chudobe a väčšina tamojšieho obyvateľstva sa tak musí spoliehať na humanitárnu pomoc. V ozbrojenom konflikte, ktorý v Sýrii vypukol v roku 2011, prišli o život stovky tisíc ľudí a polovica obyvateľov krajiny musela opustiť svoje domovy.



Pedersen tiež vyhlásil, že Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2254, v ktorej bol predstavený mierový plán pre Sýriu vrátane vytvorenia prechodnej vlády či návrhu novej ústavy, sa zatiaľ nepodarilo pretaviť do praxe.