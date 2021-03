OSN chce vyslať tím do Číny, aby vyšetrila situáciu Ujgurov

Peking/New York 29. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) rokuje s Pekingom o vyslaní svojho tímu do čínskeho regiónu Sin-ťiang, kde chce "bez obmedzení" vyšetriť obvinenia z porušovania práv moslimskej menšiny Ujgurov. V rozhovore pre kanadskú televíziu CBC o tom informoval generálny tajomník OSN António Guterres, ktorého v pondelok citoval britský denník The Guardian.



Podľa Guterresa už vo veci možného vyslania tímu prebiehajú rokovania medzi Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a čínskymi predstaviteľmi. Šéf svetovej organizácie zdôraznil, že o vyslanie vyšetrovateľov OSN má záujem aj samotný Peking.



Komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová sa ešte vo februári vyjadrila, že správy o nedobrovoľnom väznení Ujgurov v tzv. reedukačných táboroch na severe Číny si vyžadujú dôkladný a nezávislý posudok. Bacheletová už vtedy potvrdila prebiehajúce rokovania, ktorých účastníci však zatiaľ nedospeli k dohode.



Viacero svetových mocností kritizuje Čínu za vytvorenie táborov v regióne Sin-ťiang, kde je umiestnených viac ako milión Ujgurov či príslušníkov iných prevažne moslimských menšín. Údajne v nich tiež dochádza k nútenej sterilizácii žien či k násilným interrupciám. USA v tejto súvislosti obvinili Peking z genocídy.



Čínska vláda spočiatku existenciu takýchto táborov popierala, neskôr to priznala s tým, že ide len o tzv. školiace centrá, ktoré majú zamedziť páchaniu činov motivovaných separatizmom a islamistickým terorizmom.