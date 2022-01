OSN: Cieľom rokovaní v Sudáne bude záchrana politickej transformácie

Chartúm 9. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v sobotu oznámila, že v Sudáne zorganizuje rokovania s cieľom pomôcť Sudánu dostať sa z krízy spôsobenej vojenským prevratom, ktorý zastavil prechod krajiny k civilnej vláde. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Ponuka OSN prišla týždeň po tom, ako premiér Abdallá Hamdúk oznámil svoju demisiu, čím sa moc v krajine ocitla plne v rukách armády. Ako dôvod uviedol, že sa mu nepodarilo dosiahnuť kompromis medzi armádou a prodemokratickým hnutím.



Jeho odstúpenie uvrhlo krajinu do ešte väčšieho chaosu. Politické rokovania sú v patovej situácii a neutíchajúce pouličné protesty si od prevratu vyžiadali životy najmenej 60 ľudí.



Osobitný vyslanec OSN v Sudáne Volker Perthes vo vyhlásení uviedol, že v rámci rokovaní budú hľadať "udržateľnú cestu vedúcu k demokracii a mieru" v krajine. Nepovedal však, kedy by sa rozhovory mohli začať.



"Je čas ukončiť násilie a zahájiť konštruktívny proces. Tento proces bude inkluzívny," uviedol s tým, že pozvanie dostanú kľúčoví aktéri v Sudáne, teda armáda, povstalecké skupiny, politické strany, protestné hnutia, občianska spoločnosť a skupiny obhajujúce práva žien.



Hamdúk sa stal predsedom civilnej vlády Sudánu v auguste 2019, keď vznikla Zvrchovaná rada Sudánu, ktorá nahradila dovtedy vládnucu vojenskú radu. Tento civilno-vojenský vládnuci orgán mal dohliadať na prechod krajiny k civilnej vláde.



V októbri 2021 však došlo k vojenskému prevratu a predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil tento orgán fungujúci ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet a zároveň zosadil Hamdúka.



Burhán a Hamdúk podpísali takmer mesiac po prevrate - v novembri roku 2021 - dohodu o obnovení prechodu k civilnej vláde, ktorá zabezpečila opätovné dosadenie Hamdúka do funkcie premiéra a prepustenie väznených lídrov z radov civilistov.



Tento krok nahneval mnohých stúpencov prodemokratického hnutia, podľa ktorých Hamdúk týmto spôsobom poskytol pučistom zdanie legality.



Hamdúk pri oznamovaní svojej demisie vyhlásil, že Sudán je na "nebezpečnej križovatke ohrozujúcej jeho prežitie".



Západné štáty podľa AFP tvrdia, že riešením situácie vzniknutej v Sudáne je dialóg, čo v stredu na Twitteri uviedol aj šéf americkej diplomacie Blinken, ktorý naliehal na "okamžitý, Sudáncami vedený a medzinárodne podporovaný dialóg".