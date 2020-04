OSN: Členské štáty chcú spravodlivý prístup k vakcíne proti COVID-19

New York 21. apríla (TASR) - Všetkých 193 členských štátov Valného zhromaždenia OSN prijalo v pondelok po vzájomnej zhode rezolúciu, ktorá vyzýva na "spravodlivý, efektívny a včasný" prístup k akejkoľvek budúcej vakcíne, ktorá bude vyvinutá na boj proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19.



Rezolúcia zároveň zdôrazňuje "kľúčovú vedúcu úlohu", ktorú zohráva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), hoci čelí kritike zo strany Washingtonu a iných v súvislosti so zvládaním koronavírusovej pandémie vo svete.



Rezolúcia, ktorú vypracovalo Mexiko a ktorá si získala podporu USA, ďalej vyzýva na posilnenie "medzinárodnej vedeckej spolupráce a koordinácie" vrátane súkromného sektora.



Výzva prichádza v čase, keď výskumné laboratóriá a farmaceutickí výrobcovia spúšťajú nákladné procesy na vyvinutie vakcíny a iných liečiv, ktoré môžu byť rozhodujúce pre boj proti pandémii. Tá si už globálne vyžiadala viac než 167.000 mŕtvych a uvrhla svet do ekonomickej špirály.



Schválený dokument takisto obsahuje požiadavku, aby sa dané opatrenia robili "so zreteľom na dostupnosť pre všetkých v núdzi, predovšetkým pre rozvojové krajiny".



Rezolúcia je už druhou, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo v súvislosti s pandémiou. Prvý dokument, prijatý skoršie v tomto mesiaci, takisto vyzýva na medzinárodnú spoluprácu v boji proti šíreniu danej choroby.



Bezpečnostná rada OSN sa však dosiaľ nezhodla ani na jednom z jeho pracovných znení, ktoré by podporovalo marcovú výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na globálne prímerie v čase boja proti koronavírusovej kríze.



Na rozdiel od Bezpečnostnej rady sú rezolúcie prijaté Valným zhromaždením nezáväzné, ale môžu mať významný politický vplyv, vysvetľuje tlačová agentúra AFP. Pondelková rezolúcia prichádza na pozadí skutočnosti, že jednotlivé krajiny pristupujú niekedy k nesúrodým krokom v boji proti pandémii.