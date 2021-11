OSN: Covidpasy a očkovanie pomohli v zotavovaní turizmu v EÚ

Madrid 29. novembra (TASR) - Rozsiahle využívanie covidpasov a úspešné očkovacie kampane pomohli turizmu v Európskej únii (EÚ) zotaviť sa z pandémie koronavírusu v tretej štvrtine tohto roka rýchlejšie než inde vo svete, uvádza sa v správe Organizácie Spojených národov, ktorú zverejnili v pondelok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Medzinárodné príchody turistov vzrástli medzi júlom a septembrom vo svete o 58 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, aj keď to bolo o 64 percent menej ako v roku 2019 pred pandémiou, uviedol barometer Svetovej organizácie pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride.



Európa v tretej štvrtine tohto roka zaznamenala najlepší relatívny výkon, pričom medzinárodné príchody boli o 53 percent nižšie než počas letnej turistickej sezóny v roku 2019, píše Reuters.



"Nárast dopytu bol spôsobený zvýšením dôvery cestovateľov vďaka rýchlemu pokroku v oblasti očkovania a vďaka uvoľneniu obmedzení vstupu do mnohých destinácií," uvádza sa v správe UNWTO. Organizácia tiež dodala, že používanie covidpasov výrazne uľahčilo voľný pohyb v rámci Európskej únie (EÚ) a uvoľnilo veľký dopyt zadržiavaný po mnohých mesiacoch obmedzení v cestovaní.



"Napriek tomu zostalo tempo oživenia v sektore cestovného ruchu v treťom štvrťroku globálne nerovnomerné kvôli rôznym stupňom obmedzení mobility, zaočkovanosti a dôvere cestovateľov," uvádza správa.



Pandémia koronavírusu bude podľa UNWTO stáť svetový turistický sektor dva bilióny dolárov, pričom jeho zotavovanie je "krehké a pomalé" píše agentúra AFP.



Správa organizácie prichádza v čase, keď Európa čelí nárastu vlny infekcií a novému zmutovanému koronavírusovému variantu omikron. "Je to historická kríza v turistickom priemysle, turizmus má však moc pomerne rýchleho zotavenia," povedal generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikašvili. "Skutočne dúfam, že rok 2022 bude oveľa lepší než rok 2021," dodal.



Celkovo 46 destinácií - 21 percent všetkých destinácií na celom svete - má v súčasnosti svoje hranice pre turistov úplne uzavreté, uvádza UNWTO.



Ďalších 55 má svoje hranice pre zahraničných návštevníkov čiastočne uzavreté, zatiaľ čo len štyri krajiny zrušili všetky obmedzenia súvisiace s vírusmi – Kolumbia, Kostarika, Dominikánska republika a Mexiko.