OSN: Ďalšie útoky na ukrajinskú energetickú sieť vyvolajú vysídľovanie

Ženeva 15. novembra (TASR) - Akékoľvek ďalšie ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru by mohli s blížiacou sa zimou vyvolať ďalšiu vlnu masového vysídľovania. V piatok na to upozornil koordinátor humanitárnej pomoci Organizácie spojených národov (OSN) na Ukrajine Matthias Schmale, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa blíži k svojej tretej zime a civilisti sú čoraz zraniteľnejší v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru a únavu podporovateľov zo Západu, uviedol Schmale.



V súčasnosti je podľa OSN vnútorne v rámci Ukrajiny vysídlených 3,6 miliónov ľudí. Vyše šesť miliónov utieklo pred vojnou do zahraničia.



Podľa Schmaleho je v súčasnosti odstavená výroba energie na Ukrajine na asi 65 percent z dôvodu ruských zásahov. To je viac ako v rovnakom období počas rokov 2022 a 2023. Ukrajina sa v súčasnosti spolieha najmä na energiu vyrábanú v jadrových elektrárňach.



OSN a jej partneri realizujú plán humanitárnej pomoci počas zimy, ktorého cieľom je riešiť núdzové potreby dodávkami paliva a ďalších vecí, ktoré pomôžu ľuďom na Ukrajine zostať počas najchladnejších mesiacov v teple.



Tento rok získala OSN na humanitárnu pomoc 1,8 miliardy dolárov (1,7 miliardy eur) z požadovaných 3,1 miliardy dolárov (2,9 miliardy eur), čo je menej ako v rokoch 2022 a 2023, povedal Schmale. "Trend je teda jednoznačne klesajúci, ale stále dostávame veľa peňazí v porovnaní s inými krízovými situáciami a našou prosbou je, aby sa to zachovalo, pretože vojna sa neskončila," spresnil.