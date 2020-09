UNICEF: Deťom v bohatých krajinách chýbajú zručnosti a trpia obezitou

New York 3. septembra (TASR) - Príliš veľkému počtu detí v najbohatších krajinách sveta chýbajú základné zručnosti v oblasti matematiky a čítania. Takisto majú psychické problémy a trpia obezitou. Vyplýva to zo správy Detského fondu OSN (UNICEF) zverejnenej vo štvrtok, o ktorej informovala agentúra DPA.



Správa zostavila poradie 41 členských krajín Európskej únie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na základe zdravia, zručností a pocitu šťastia detí.



Najvyššie sa umiestnili Dánsko, Holandsko a Nórsko. Naopak, Bulharsko a USA sú zaradené medzi vysokopríjmovými krajinami, kde majú deti najhoršie podmienky.



Približne 20 percent detí v najbohatších krajinách sveta nie je podľa UNICEF-u spokojných so svojím životom. V tejto oblasti zaznamenalo najhoršie výsledky Turecko.



V súvislosti s fyzickým zdravím približne jedno z troch detí trpí obezitou alebo má nadváhu.



Približne 40 percent detí v bohatých krajinách nemá vo veku 15 rokov rozvinuté základné zručnosti v oblasti matematiky a čítania. Najhoršie sú na tom Bulharsko, Rumunsko a Čile.



Správa takisto upozorňuje, že pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 môže výrazne ohroziť duševnú pohodu detí.