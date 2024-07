OSN: Detskú nemocnicu v Kyjeve zasiahla zrejme ruská raketa

Ženeva 9. júla (TASR) - Detskú nemocnicu v Kyjeve pravdepodobne priamo zasiahla ruská raketa, uviedla v utorok vedúca monitorovacej misie OSN Danielle Bellová. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí však tvrdí, že išlo o ukrajinský systém protivzdušnej obrany NASAMS, ktorý poškodil budovu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajinské úrady uviedli, že Moskva zaútočila v pondelok na niekoľko miest, a nálety označili za najsmrteľnejšie za uplynulé mesiace. O život prišlo najmenej 41 civilistov vrátane detí.



"Analýza videozáznamov a posudok z miesta incidentu naznačuje, že išlo s vysokou pravdepodobnosťou o priamy zásah, a nie poškodenie obranným systémom," povedala Bellová, no zároveň dodala, že jej tím, ktorý zamieril na miesto tragédie, nemohol vysloviť jednoznačný záver.



V zdravotníckom centre sa liečia deti trpiace závažnými chorobami, ako sú napríklad rakovina či ochorenia obličiek. V čase útoku sa tam nachádzalo približne 670 pacientov a asi 1000 pracovníkov nemocnice. "Zamestnanci včera ráno presunuli deti do bunkra, keď sa rozozvučali sirény, inak by bol počet obetí oveľa vyšší," ozrejmila vedúca monitorovacej misie OSN.