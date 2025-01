OSN: Do Gazy počas prímeria prúdi stále viac humanitárnej pomoci

Gaza 24. januára (TASR) - Odkedy minulú nedeľu vstúpilo do platnosti šesťtýždňové prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, do Pásma Gazy prichádza stále väčšie množstvo humanitárnej pomoci. Uviedol to vo štvrtok Úrad OSN na koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Iba v priebehu štvrtka sa podľa neho do Pásma Gazy cez hraničné priechody Erez a Zikim na severe a Kerem Šalom na juhu enklávy presunulo 653 nákladných vozidiel s pomocou, spresnil OCHA s odvolaním sa na izraelské úrady a garantov dohody o prímerí.



Z údajov vyplýva, že pred začiatkom vojny v októbri 2023 prichádzalo do Pásma Gazy denne približne 500 nákladných vozidiel naložených pomocou. Dobrovoľníkom a humanitárnym pracovníkom je v súčasnosti umožnené dostať sa aj do predtým ťažko dostupných oblastí a značne sa im zlepšili aj pracovné podmienky, uvádza úrad OSN.



Humanitárne organizácie sú podľa neho schopné značne zvýšiť distribúciu život zachraňujúcej pomoci a služieb, cituje DPA.



Väčšina pomoci, ktorá je po začiatku platnosti prímeria dovážaná do Gazy, tvoria potraviny. V nasledujúcich dňoch sa ďalej očakáva prísun liekov, prístreškov, vody a hygienických pomôcok i zariadení.



Prvá fáza dohody o prímerí predpokladá rýchle zvýšenie dodávok pomoci pre viac než dva milióny Gazanov, z ktorých 90 percent je podľa údajov OSN v súčasnosti postihnutých hladom.



Dodávky pomoci do Gazy boli doposiaľ náročné aj pre obavy Izraela o bezpečnosť a ich dôkladné kontroly nákladu, ako aj pre rabovanie konvojov vozidiel s pomocou ozbrojenými skupinami, dodáva DPA.