OSN: Do Gazy začali prichádzať prvé kamióny s humanitárnou pomocou

Gaza/Káhira 19. januára (TASR) - Do Pásma Gazy začali v nedeľu prichádzať prvé nákladné autá s humanitárnou pomocou. Stalo sa tak po tom, ako vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Oznámil to Jonathan Whittall z Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), píše TASR podľa agentúry AFP.



"Prvé nákladné autá s pomocou začali vchádzať (do Gazy)," napísal Whittall na sociálnej sieti X niekoľko minút po tom, ako začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Dodal, že v uplynulých dňoch prebiehali rozsiahle prípravy na zabezpečenie distribúcie obrovského množstva humanitárnej pomoci do Gazy.



Agentúra Reuters medzičasom s odvolaním sa na dva nemenované egyptské zdroje uviedla, že k hraničnému priechodu Kerem Šalom, ktorý kontroluje Izrael, dorazilo už približne 200 kamiónov s humanitárnou pomocou vrátane zhruba 20 prevážajúcich palivo.



Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) krátko predtým informovala, že na vstup do Pásma Gazy má pripravených 4000 nákladných áut s humanitárnou pomocou, z ktorých zhruba polovica obsahuje základné potraviny a múku.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom začala platiť o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ), a teda o takmer tri hodiny neskôr, ako pôvodne mala. Dôvodom oneskorenia bolo, že Hamas do stanoveného času neposkytol zoznam rukojemníkov, ktorých ešte v priebehu nedele prepustí, čo zdôvodnil "technickými problémami".



Po niekoľkých hodinách však zverejnil tri mená rukojemníčok, výmenou za ktoré očakáva zo strany Izraela nedeľňajšie prepustenie 90 palestínskych väzňov. Izrael po obdržaní zoznamu ohlásil začiatok prímeria.



Dohoda o prímerí bude prebiehať v troch fázach, pričom umožní státisícom vysídlencom z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí im prísun humanitárnej pomoci. Izraelské sily začnú postupne sťahovať z Pásma Gazy. Obe strany už počas prvej fázy začnú s prepúšťaním rukojemníkov.



Agentúra AFP informovala, že po tom, ako začalo platiť prímerie smerovali do Gazy tisícky vysídlených obyvateľov. Do svojich domovov sa vracali rôznymi dopravnými prostriedkami, ale aj pešo, pričom zo sebou niesli stany, oblečenie či osobné veci.