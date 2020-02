OSN: Do Jemenu sa vlani priplavilo viac migrantov než na brehy Európy

Ženeva 14. februára (TASR) - Počet migrantov z východnej Afriky, ktorí podnikli nebezpečnú plavbu do Jemenu sužovaného bojmi, bol vlani vyšší než počet migrantov, ktorí cestovali cez Stredozemné more na juh Európy. V piatok to podľa tlačovej agentúry DPA oznámila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Táto inštitúcia OSN uviedla, že z regiónu Afrického rohu sa v roku 2019 preplavilo do Jemenu 138.000 ľudí, z nich vyše 90 percent bolo z Etiópie.



Počas plavby zahynulo 60 ľudí a väčšina z tých, ktorým sa podarilo doraziť do Jemenu, migrovala ďalej do susednej Saudskej Arábie, kde sú podľa nich dobré ekonomické príležitosti.



Cez Stredozemné more sa vlani preplavilo 110.000 ľudí.



Migranti sú po príchode do Saudskej Arábie v chúlostivej a neistej právnej situácii, pretože kráľovstvo má prísne zákony proti nezaregistrovaným migrantom, uviedol hovorca IOM.



Privítal však vlaňajšiu dohodu medzi Saudskou Arábiou a Etiópiou, ktorá umožnila 100.000 Etiópčanom odcestovať do tejto bohatej blízkovýchodnej krajiny na pracovné víza.