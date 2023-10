OSN: Do pásma Gazy dorazil druhý konvoj s humanitárnou pomocou

Káhira 23. októbra (TASR) — Do pásma Gazy vstúpil v nedeľu z Egypta cez hraničný priechod Rafah konvoj 14 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou. Na sociálnej sieti X to oznámil námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths, informovali svetové agentúry.



"Ďalší malý záblesk nádeje pre milióny ľudí, ktorí súrne potrebujú humanitárnu pomoc. Potrebujú však viac, oveľa viac," uviedol Griffiths.



Poďakoval sa humanitárnym pracovníkom na palestínskej strane hranice, ktorí napriek rizikám okamžite začali vykladať tovar. „Skutoční hrdinovia. Aj oni potrebujú ochranu," konštatoval Griffiths.



Ide o druhú dodávku pomoci do pásma Gazy, ktoré Izrael začal blokovať pred dvoma týždňami po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas odtiaľ uskutočnilo bezprecedentný útok na územie židovského štátu. V sobotu prekročilo hranicu v Rafahu 20 kamiónov.



Medzinárodné humanitárne organizácie vyzvali na okamžitý a nepretržitý prísun pomoci do pásma Gazy, kde chýbajú najmä potraviny, palivo a voda. Podľa OSN je na pokrytie naliehavých potrieb nevyhnutné, aby sa tam dostalo najmenej 100 nákladných áut denne.