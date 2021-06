OSN: Do pásma Gazy obnovia dodávky paliva financovaného Katarom

Jeruzalem 28. júna (TASR) - Dodávky paliva na výrobu elektrickej energie do pásma Gazy, ktoré financuje Katar, sa obnovia po prvý raz od májovej 11-dňovej vojny medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas, ktoré v Gaze vládne. Oznámil to v nedeľu vyslanec OSN pre Blízky východ Tor Wennesland, informovala agentúra AP.



Tento krok naznačuje návrat k neoficiálnej dohode medzi Izraelom a Hamasom z posledných rokov, na základe ktorej islamské militantné hnutie prisľúbilo pokoj výmenou za potrebnú pomoc a rozvojové projekty v zablokovanom pobrežnom pásme.



Palivo začnú dodávať do jedinej elektrárne v Gaze v pondelok, uviedol osobitný koordinátor OSN pre blízkovýchodný mierový proces Wennesland vo vyhlásení.



Dodávky potvrdil aj orgán izraelskej armády, ktorý má na starosti koordináciu civilných záležitostí v Gaze. Nespresnil však, kto za toto palivo zaplatí. Podľa armády je povolenie na jeho dodávky "podmienené pokračujúcim zachovávaním bezpečnostnej stability".



Minulomesačnú vojnu zastavilo neoficiálne prímerie sprostredkované Egyptom. Hamas žiadal významné zmiernenie blokády pásma Gazy, pokým Izrael vyhlásil, že bude reagovať vojenskými prostriedkami na akékoľvek útoky z tohto územia.



Dodávky katarskej pomoci sú v Izraeli kontroverznou otázkou, keďže podľa kritikov odmeňujú militantov. Katar v uplynulých rokoch poskytol stovky miliónov dolárov na zaplatenie výroby elektriny, pomoc Hamasu s vyplácaním miezd štátnych zamestnancov či na mesačnú podporu pre chudobné rodiny. Financoval tiež výstavbu nových ciest a nemocníc v Gaze.



Izrael a Egypt zaviedli v roku 2007 voči pásmu Gazy blokádu po tom, ako sa tam Hamas chopil moci po spore so súperiacimi palestínskymi silami. Obmedzenia sú podľa Izraela potrebné, aby Hamas nedovážal vojenské zdroje, pokým kritici blokádu vnímajú ako kolektívny trest pre vyše dva milióny Palestínčanov žijúcich v pásme.