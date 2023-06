OSN dodala Rusko na zoznam hanby za zabíjanie ukrajinských detí

New York 22. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov zaradila ozbrojené sily Ruska a pridružené skupiny bojovníkov na celosvetový zoznam zločincov, nazvaný "zoznam hanby". Dôvodom je, že porušovali práva detí počas vojny na Ukrajine – podľa výročnej správy OSN za rok 2022 ich zabíjali a robili si z nich ľudské štíty. Vo štvrtok o tom informovali tlačové agentúry Reuters a AFP a následne portál britskej televízie Sky New.



Generálny tajomník OSN António Guterres vo výročnej správe uviedol, že je "vydesený vysokým počtom prípadov, keď boli v roku 2022 vážne porušené práva detí na Ukrajine".



Správu predloženú vo štvrtok členom Bezpečnostnej rady OSN zverejnenia na budúci týždeň.



Je overené, že ruské sily a pridružené skupiny bojovníkov zabili vlani na Ukrajine 136 detí, píše sa v správe. OSN tiež overila, že tieto ruské sily zmrzačili 518 detí a podnikli 480 útokov na školy a nemocnice. Podľa správy zneužili 91 detí ako ľudské štíty.



Ukrajinské ozbrojené sily zabili 80 detí, zmrzačili 175 detí a podnikli 212 útokov na školy a nemocnice, píše sa v správe.



Ukrajinské ozbrojené sily nie sú na celosvetovom zozname zločincov.



Napriek opakovaným žiadostiam ľudskoprávnych organizácií do zoznamu hanby nedoplnili Izrael za to, ako v boji proti palestínskym militantom pristupuje k deťom.



Guterres poznamenal, že v porovnaní s predchádzajúcou správou "nastal vlani významný pokles v počte detí zabitých izraelskými silami, aj pri náletoch". Ako šéf OSN dodal, "napriek tomu je počtom detí zabitých a zmrzačených izraelskou armádou hlboko znepokojený".