OSN: Dodávky humanitárnej pomoci do Gazy by zrejme mali začať zajtra

Ženeva 20. októbra (TASR) - Prvé dodávky humanitárnej pomoci do pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah by mali prebehnúť pravdepodobne v sobotu. Uviedol to v piatok námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Vedieme pokročilé rokovania so všetkými relevantnými stranami, aby sme zabezpečili, že operácia pomoci v Gaze začne čo najskôr... prvá dodávka sa má začať nasledujúci deň alebo tak nejako," citoval Griffithsa jeho hovorca Jens Laerke.



Hovorca novinárom povedal, že nemá informácie o presnom začiatku dodávok humanitárnej pomoci cez priechod Rafah. Dúfa však, že sa začnú čo najskôr a budú bezpečné a udržateľné.



Hraničný priechod Rafah v piatok navštívil generálny tajomník António Guterres. Na egyptskej strane si podľa AFP pozrel prípravy na dodávky pomoci do Gazy.



Rafah sa nachádza na južnom okraji pásma Gazy a ide o jediný hraničný priechod, ktorý nekontroluje Izrael. V súčasnej situácii je teda považovaný za jedinú cestu na dopravenie naliehavo potrebnej pomoci pre obyvateľov Gazy.



Zatiaľ však nie je zrejmé, kedy Rafah otvoria. Na egyptskej strane hraničného priechodu čakajú podľa AFP stovky kamiónov s pomocou pre Gazu. Podľa Egypta musia najskôr opraviť prístupové cesty v pásme Gazy, ktoré poškodili izraelské nálety.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vopred oznámil, že nebude brániť dodávkam limitovaného množstva potravín, vody a liekov z Egypta do Gazy pod podmienkou, že sa nedostanú do rúk Hamasu.



Obyvatelia pásma Gazy čelia veľkému nedostatku potravín, vody a liekov. Prísun humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy sa prakticky zastavil po útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra.