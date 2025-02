OSN: Dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy sa výrazne zvýšili

Ženeva 11. februára (TASR) - Predstavitelia Organizácie Spojených národov (OSN) v utorok uviedli, že dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy od uzatvorenia prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas výrazne vzrástli. Týka sa to aj produktov, ktorých dovoz do palestínskej enklávy predtým Izrael nedovoľoval. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Hamas v pondelok oznámil, že výmeny izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov sú pozastavené až do odvolania. Hnutie toto rozhodnutie odôvodnilo okrem iného tým, že Izrael údajne zadržiava dodávky humanitárnej pomoci.



Hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke však v utorok vyhlásil, že dodávky pomoci sa od uzavretia prímeria 19. januára významne zvýšili. "Podarilo sa nám výrazne posilniť humanitárne aktivity vrátane dodávok potravín, zdravotníckych potrieb, prístreškov a ďalšej pomoci," uviedol.



Reuters pripomína, že začiatkom februára predstavitelia humanitárnych organizácii upozornili na problémy pri dovoze niektorých komodít vrátane vybavenia pre prístrešky. Izrael niektoré produkty ako napríklad tyče pre stany považuje za komodity dvojakého použitia, ktoré môžu byť potencionálne využité na vojenské účely. Odmieta však, že by od uzavretia prímeria dodávky týchto produktov zastavoval.



Podľa predstaviteľov OCHA sa podmienky na mieste zlepšili, avšak dodaná humanitárna pomoc stále nie je dostatočná, keďže Gaza je do veľkej miery zničená. Humanitárne organizácie tiež varujú pred zastavením dodávok pomoci v prípade, že strany konfliktu nebudú dodržiavať podmienky prímeria.